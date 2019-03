Arisa pomeriggio malinconico: pranzo nel verde del parco con i cani nel passeggino

Mercoledì 20 Marzo 2019, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2019 19:28

«Per amore lascerei per sempre la mia carriera», durante una puntata di “Verissimo” Arisa, reduce dalla fatica Sanremese, ha ammesso che per amore rinuncerebbe alla sua carriera di cantante ma assenza di fidanzato si gode una giornata di sole al parco assieme ai suoi cagnolini, che porta nel passeggino.La cantante è stata sorpresa da “Chi” in un parco di Milano. Sguardo non proprio allegro, Arisa arriva accompagnata dai suoi due maltesi, Titti Verdura e Nino Meringa che porta appunto in un passeggino gemellare di color rosa. Circondata dal verde ibera i suoi amici a quattro zampe, che i scatenano mentre lei mangia malinconica. Finito il pasto prende in braccio i cani e li mette nel loro passeggino per tornare a casa: «I miei due cani mi hanno cambiato la vita – aveva raccontato – a differenza degli uomini non sono falsi. Meglio i cani degli uomini».