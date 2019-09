Michelle Hunziker, foto di Aurora bambina su Instagram. Ma i follower insorgono

Martedì 3 Settembre 2019, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 20:48

, foto con il bacio ad Aurora bambina. Ma un dettaglio fa infuriare i follower: «Dove sono?». La conduttrice svizzera ha postato una gallery di scatti di qualche anno fa, che la ritraggono insieme alla prima figlia Aurora , nata dall'amore con Eros Ramazzotti.Fil rouge della gallery, i tanti baci che si sono scambiate mamma e figlia. Michelle Hunziker cinguetta: «Se sfoglio gli album, mi rendo conto della la quantità di baci che ci siamo sempre date! Auri per baciarmi, mi “strizzava” le guance! Io per contro devo averla consumata a furia di baci e “sgagni” da piccola... d’altronde come si faceva a non sbaciucchiare quel faccino? Ti amo».Ma qualcosa avrebbe fatto storcere il naso ad alcuni follower che avrebbero commentato: «Tutto bene Michelle per carità si vede che la ami più di te stessa... Ma hai altre due figlie meravigliose che stanno passando in secondo piano sui social...». La risposta di Michelle Hunziker non si fa attendere: «Sui social tendo a mettere il meno possibile le piccoline... Per non esporle troppo... Auri è maggiorenne». La replica di Mich incassa oltre 2mila mi piace, segno che i fan sono con lei.