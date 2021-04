Barbara D'Urso, la tenera foto amarcord incinta. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?»

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero scatto che ha fatto subito il giro del web.

Nell'immagine, Barbara D'Urso indossa un costume intero premaman, in dolce attesa del secondogenito Emanuele. La conduttrice, con una mano, tiene il primo figlio Giammauro e con l'altra un piccolo salvagente per il bimbo. In un attimo piovono commenti. «Sei bellissima, stupende queste foto amarcord». E ancora: «Tenerissima con i tuoi figli».

E tra i follower, c'è chi nota un dettaglio: «Sei l'unica donna che più passa il tempo e più ringiovanisce». E ancora: «Ringiovanisci sempre di più, sei bellissima». Neanche a dirlo, è boom di like.