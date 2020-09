Beatrice Valli in intimo su Instagram dopo la gravidanza: il messaggio body positive (ma c'è anche la pubblicità)

«Imparare ad amarsi ed accettarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale!». Parola di Beatrice Valli che, su Instagram, non ha timore a mostrarsi in intimo dopo la terza gravidanza: «Non vi ho mai nascosto la trasformazione che ha subìto il mio corpo dopo la terza gravidanza - ha scritto - A tre mesi e mezzo dal parto ho ricominciato ad allenarmi con più costanza, ma come vi ho sempre detto non ho fretta di tornare nelle mie forme pre parto».

Beatrice Valli, caduta di stile al Festival di Venezia: il meme con Nunzia De Girolamo scatena la polemica

Beatrice Valli, a Venezia esperienza è da incubo: «Hanno rubato tutto quello che avevamo»

La bella influencer è stata nei giorni scorsi protagonista anche al Festival di Venezia, un po' per il suo abito dalle dimensioni sceniche un po' per il furto subìto da lei e dal marito Marco Fantini dopo il red carpet. Smaltito lo choc, Beatrice ha deciso di tornare su Instagram cavalcando l'ormai imperante messaggio body positive e, nel frattempo, pubblicizzare i completi Intimissimi che sfoggia nel balletto condiviso sul social. «Ricordiamoci che non è la nostra taglia a definire chi siamo, infatti siamo tutte bellissime nelle nostre diversità».



Anche lei si unisce quindi al coro delle varie Aurora Ramazzotti, Giulia De Lellis, Chiara Ferragni per promuovere l'amore per i fisici "normali" e un'apparenza social più reale. Un'ondata sempre più travolgente ma anche, ci sembra, sempre più conveniente da cavalcare (soprattutto se ci scappa qualche #adv). Ad ogni modo, basta che se ne parli.

Ultimo aggiornamento: 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA