Belen Rodrigeuz e la foto hot scattata in bagno da Stefano De Martino, i fan notano due particolari

Belen e la foto hot scattata in bagno da Stefano De Martino, i fan notano due particolari. La coppia più bella dello showbiz continua le sue vacanze a Ibiza. Belen e Stefano documentano giorno per giorno con foto e video i loro giorni felici e pieni d'amore, insieme al figlioletto Santiago. Ma negli ultimi scatti postati dalla showgirl argentina su Instagram sarebbero emersi nuovi dettagli...Belen ha condiviso una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza. In bagno, mentre si mette il mascara davanti allo specchio, con indosso un costumino che evidenzia le sue forme esplosive. La showgirl commenta: «Pic by YOU». Evidentemente la foto è stata scattata dal suo lui, Stefano.Ma ecco cosa notano i fan. «Ma non era incinta? Ha la pancia piatta», commentano i follower. E ancora: «Ma dov'è il pancione?». Non è tutto. Gli utenti notano anche un altro dettaglio: «La farfallina sta sparendo». Insomma, i sostenitori di Belen si chiedono se sia davvero incinta - la scorsa settimana il settimanale Spy! aveva lanciato l'indiscrezione, riportata anche da Leggo - e notano anche che il famoso tatuaggio di Sanremo sta sparendo. Addio farfallina e benvenuta cicogna? Staremo a vedere.