Belen gela Stefano De Martino nelle Stories di Instagram: «Perdonare? No» sulle note di Grignani

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Belen Rodriguez risponde a Maria De Filippi sulla previsione del suo ritorno con Stefano De Martino. La conduttrice in un’intervista aveva fatto sapere che, secondo lei, Belen Rodriguez avrebbe perdonato Stefano De Martino e sarebbe tornata con lui, ma la diretta interessata ha smentito l’ipotesi grazie al social. Belen, in vacanza assieme agli amici, è impegnata in un karoke che ha mostrato dalle stories dal suo account. La canzone in cui si cimenta è “La mia storia fra le dita” di Gianluca Grignani che nel testo recita la strofa: “E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda a volte un uomo va anche perdonato”: dopo aver canto la frase però la Rodriguez si ferma, scuote la testa ed esprime un secco “no”. E non sembra essere è un caso, dato che nell’intervista che parlava di loro la De Filippi aveva spiegato che “Questa volta con Belen non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”. Stavolta quindi la previsione di Maria (per ora) sembra sbagliata…