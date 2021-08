Belen Rodriguez, lo strano sfogo dopo il parto: il post su Instagram pieno di amarezza

Belen Rodriguez si sfoga su Instagram. Belen Rodriguez, diventata recentemente mamma di Luna Marì, figlia nata dalla relazione col fidanzato Antonio Spinalbese, ha pubblicato su Instagram un post molto differente dalla precedenti condivisioni social: stavolta infatti la showgirl mette in risalto la sua visione del mondo odierno dove «Più stronz* sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta».

Belen Rodriguez durante la sua gravidanza, come aveva annunciato, si è tenuta lontana dai social ed è tornata a condividere pensieri e post con i suoi follower una volta nata la bambina. Di solito positiva e sorridente, stavolta Belen ha pubblicato un post in cui mette in risalto una visione abbastanza pessimistica della realtà che stiamo vivendo: «Il problema – ha scritto la showgirl nella didascalia a fianco di una sua foto - é che viviamo in un mondo in cui più stronzo sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di te tempo. #unmondocosialcontrario».

I fan non hanno perso tempo e hanno confermato quasi in toto il pensiero della loro beniamina, chiedendosi però cosa sia successo per spingerla a fare questo tipo di inusuale condivisione. Questo infatti sembrava essere un periodo di grande serenità per la Rodriguez, che dopo il parto sta trascorrendo le vacanze estive sull’Isola di Albarella assieme al fidanzato e alla sua famiglia.