Belen Rodriguez e la battutina al veleno su Soleil Sorge. Le proteste social: «Parli proprio tu?»

Belen Rodriguez e la battutina su Soleil Sorge che non è piaciuta ai social. Nell’ultima puntata de “Le Iene” Soleil Sorge è stata protagonista di un servizio e la conduttrice Belen si è lasciata sfuggire una piccola frecciatina nei suoi confronti.

Belen Rodriguez e la battuta su Soleil Sorge

Belen Rodriguez è al timone della nuove edizione de “Le Iene”. Nell’ultima puntata del programma di Canale 5 Soleil Sorge, assoluta protagonista del Gf Vip, è stata "vittima" di un servizio, uno scherzo in cui veniva accusato di essere parte di una truffa da 5 milioni di euro. Tornati in studio la Rodriguez ha annunciato la sua presenza nella prossima puntata, chiedendo poi al collega Teo Mammucari se fosse contento all'idea di avere al fianco due donne dato che Soleil, come visto durante la sua avventura nel reality di Alfonso Signorini, non disdegna il poliamore.

Sul social naturalmente, dato anche il grande seguito dell’ex gieffina, non sono mancate le proteste. Alcuni utenti hanno infatti trovato la battuta fuori luogo e inopportuna, tanto per il fatto che a praticare il poliamore al Gf sarebbero stati solo Alex Belli e Delia, con Soleil in disparte, quanto per il pulpito da cui viene la predica: «Belen – sottolinea un fan - con tutto il rispetto…e mi piaci anche, ma parli proprio tu che appena ti lasci con uno fai un figlio con un altro?». Altri follower ritengono invece che l’uscita sia dovuta ad antiche “ruggini”, legate alla passata relazione fra la Sorge e il fratello della Rodriguez, Jeremias.