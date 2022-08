Bella Thorne paparazzata mentre bacia un altro, la reazione dell'ex Benji

Bella Thorne ha voltato pagina e dopo l'addio a Benjamin Mascolo, ex del duo Benji&Fede, lo scorso giugno, e sorride già tra le braccia di un altro con tanto di bacio. Un brutto risveglio anche per i fan della coppia che speravano in un ritorno di fiamma.

Bella Thorne è stata paparazzata dal Daily Mail mentre bacia appassionatamente un altro uomo a Mykonos, «Due mesi dopo lo choc per la fine della sua relazione con Benjamin Mascolo». L'attrice americana è stata legata al cantante del duo Benji&Fede per tre anni.

Una relazione vissuta molto intensamente e che, secondo i fan italiani, è stata la causa della rottura artistica con Federico Rossi. Ci sarebbe dovuto essere un matrimonio da fiaba, invece restano solo i cocci che Benji a quanto pare sta raccogliendo da solo. Dopo essersi lasciati, le cause non sono state rese noto, Benji aveva scritto una dolce lettera a Bella in cui le agurava ogni bene.

L'attrice invece ha cercato di evitare il più possibile l'argomento: «Ho rotto con Ben per ragioni mie - aveva dichiarato - per favore smettetela di chiedere, è una questione personal».

Ma chi è l'uomo del mistero che Bella bacia così appassionatamente? Si tratterebbe del suo produttore Mark Emms. Nessuna reazione al momento da Benjamin Mascolo che non aggiorna i suoi profili social da tempo.