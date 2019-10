Benji e Fede, Mascolo attacca Barbara D'Urso e ringrazia Fabio Fazio: «Cosa ho fatto per meritarmi del trash»

LEGGI ANCHE

«Cosa ho fatto di male per meritarmi del trash», è lo sfogo di Benjamin Mascolo del duo Benji&Fede contro Live non è La D'Urso. Poche ore fa l'artista ha pubblicato su Instagram una stories con una battuta neanche troppo allusiva a Barbara D'Urso, competitor di Fabio Fazio nella serata televisiva. Il duo musicale del tormentone estivo "Dove e Quando" sta promuovendo in tutta Italia il suo nuovo album e a “Che Tempo che fa” si è raccontato dal punto di vista artistico. Accanto a Benjamin, infatti, c'era l'inseparabile amico Federico Rossi.Per il conduttore di Rai Due solo parole di stima, in netto contrasto con quelle riservate alla concorrenza. «Quando mi coinvolgono in quel trash televisivo del ca….o», è la didascalia che compare nella stories dello sfogo. A "Live non è la D'Urso" era andato in onda un servizio in cui si parlava di Bella Thorne, la fidanzata di Mascolo, in riferimento alle situazioni poliamorose come quella di Pupo.In un'intervista a “Grazia” Benjamin aveva spiegato di vivere una relazione aperta con la sua fidanzata: «Non è un problema per me. Faccio la spola tra Modena e Topanga, una zona a 40 minuti da West Hollywood. Bella ha una casa bellissima, in cima a una montagna. Ce ne stiamo lì o prendiamo le biciclette e andiamo in giro... Bella è la donna più intelligente e mentalmente aperta che io abbia mai incontrato nella mia vita».Le idee di Bella non sono un problema, ma alcuni servizi di gossip evidentemente sì. Dopo la stories in cui si è scagliato contro il trash di certi programmi ha subito precisato che le sue parole non erano legate a Fabio Fazio: «Lui ha dato spazio a noi come artisti e persone. Nelle storie di prima mi riferisco ad un tipo di televisione molto diverso, fatto di gossip e di trash a cui non voglio appartenere. Ci tenevo a chiarificare...»