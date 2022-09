Torna a splendere il sole su Brad Pitt. Dopo il divorzio con Angelina Jolie e la serie infinita di cause giudiziarie con l'ex moglie, il divo di Hollywood ritrova il sorriso con Emily Ratajkowski. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Page Six, tra l'attore e la modella ci sarebbe del tenero.

Brad Pitt, nuova relazione con Emily Ratajkowski: «Stanno trascorrendo molto tempo insieme»

Una conoscenza, la loro, avvenuta quasi per caso in un ristorante parigino e in seguito approfondita in un famoso oyster bar di New York poche settimane fa. Un autentico colpo di fulmine se è vero, come raccontano alcune fonti al tabloid, che i due oggi «stanno trascorrendo un sacco di tempo insieme».

Per la top model di origini polacche, reduce a inizio settembre dalla notizia di divorzio con il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, l'incontro con Pitt sarebbe stato provvidenziale e l'avrebbe aiutata a voltare pagina dopo quattro anni di matrimonio. La relazione per il momento non è ancora stata confermata dai diretti interessati, ma gli amici di Brad giurano che stia «vivendo il suo periodo migliore». E i fan già sognano una grande love story.