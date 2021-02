Camila Giorgi, dal tennis alle foto in intimo: «Ma non sarò la nuova Chiara Ferragni»

Non c'è solo tennis nella vita di Camila Giorgi. La 29enne, numero settantasei WTA, si è raccontata in un'intervista a ubitennis.com: «La moda è sempre stata la mia grande passione. Un chiodo fisso che mi è stato trasmesso sin da quando ero bimba. Il tennis mi piace tanto, ma la moda mi piace di più». Il suo profilo Instagram è lì a testimoniarlo, ma lei precisa: «Non sarò e non ho intenzione di essere la nuova Chiara Ferragni, anche se devo constatarne l’intelligenza mostrata nel creare ciò che ha creato. In ogni caso ho sempre preferito altri tipi di bellezza: Brigitte Bardot, per esempio, uno splendore unico nel suo genere».

APPROFONDIMENTI SPORT Camila Giorgi, dal tennis alle foto in intimo: «Ma non... IL CANTANTE Fedez sparisce da Instagram, poi Chiara Ferragni rivela: «Ha la... PERSONE Chiara Ferragni e la foto con Leone e nonna Marina, i fan: «Che... LO SCATTO Chiara Ferragni e Fedez mostrano la foto con il pancione, i fan... MAMMA VIP Marina di Guardo, la mamma della Ferragni: «Il giudizio che... LA CORSA Chiara Ferragni, paura per una caduta in gravidanza: «Visita di...

Ma la moda non è solo passione, con il brand di mamma Claudia Fullone pronto al lancio sul mercato: «Non so cosa accadrà - dice Camila Giorgi - non escludo che il mio futuro possa attraversare quell’ambito, ma non ci penso, perché al momento non è necessario pensarci. Le due cose possono anche andare di pari passo: le foto sui social di cui parlate tutti sono state scattate durante un paio di pomeriggi liberi nel corso della off season». Il motto di Camila è «l’importante è fare le cose per bene» e, a giudicare da questi primi passi nel mondo del fashion, sembra proprio che la strada imboccata sia quella giusta.

Ultimo aggiornamento: 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA