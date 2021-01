Diletta Leotta e Can Yaman innamorati, la bomba di Chi: «Cinque giorni di passione in hotel a Roma»

Diletta Leotta e Can Yaman «sono innamorati» e hanno passato «cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma». Lo scoop arriva direttamente dalle pagine di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che pubblica in copertina degli scatti in cui la conduttrice Dazn e l'attore turco sono molto vicini. «Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore», scrive la rivista.

Chi scende nei dettagli e racconta i particolari dell'incontro fra i due: «La conduttrice di Dazn, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina, ha raggiunto a Roma l'attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide. I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma-Inter». Di Diletta Leotta e Can Yaman si parla già da diversi giorni: in molti avevano scovato indizi social, ma oggi il noto settimanale specializzato in gossip conferma che fra i due c'è davvero del tenero.

