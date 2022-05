Capri, il «si» di Beatrice Valli e Marco Fantini: il brunch esclusivo in una villa top secret

Si è guadagnato, senza tema di smentita, il titolo di matrimonio più top di questa primavera. La coppia di influencer Beatrice Valli e Marco Fantini ha detto finalmente sì nella splendida cornice di Villa Lysis, a Capri, con un matrimonio partecipato da familiari, amici e ospiti vip. Ma assolutamente top secret al resto del mondo, specie quello social.

APPROFONDIMENTI VACANZE VIP Capri, lo sbarco dei vip: da Heidi Klum a Valentina Ferragni, feste e... SOCIAL Beatrice Valli, la foto nuda fa scattare la bufera social: la... FIORI D'ARANCIO Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini: fan impazziti dopo...

La dimora fu progettata nel 1905 da Edouard Chimot in stile Liberty su incarico del poeta francese, il barone Jacques d'Adelsward-Fersen che ne fece la sua dimora. Per il giorno dopo le nozze, Beatrice e Marco hanno scelto di continuare i festeggiamenti con un brunch con amici e familiari più stretti in questa lussuosissima villa a Marina Piccola con vista mozzafiato sui faraglioni. Si tratta di una villa privata gestita dalla società di affitti brevi Elite Villas, fondata da Giada Filippetti Della Rocca e Luca De Tommasis, che opera a Capri ed in Costiera Amalfitana proponendo immobili di lusso per soggiorni brevi e che ha già ospitato diversi vip tra cui Belen e Cecilia Rodriguez nei loro soggiorni campani.

Il brunch, organizzato nel giardino panoramico della villa, è stato realizzato in perfetto stile caprese dal servizio catering Capri Pasta con un menù tradizionale curato nei minimi dettagli: Frittini tipici partenopei, calamari e patate, insalata di polpo e finocchi, treccione di fiordilatte e caciottine, polpettine di vitello al limone, sformatini di parmigiana di melanzane, ravioli capresi saltati con pomodorini rossi e gialli, scialatielli gamberi e limone, dessert tipici capresi.

Ad animare gli ospiti durante il pranzo, una speciale esibizione del gruppo folkloristico Scialapopolo, che ha fatto ballare e divertire gli sposi e i loro invitati. La sposa ha scelto un outfit color avorio, con un tubino midi con giromanica a volant. Mentre lo sposo ha puntato sui colori del mare con polo blu scuro, pantalone bianco e mocassini in pelle. Non sono mancate le foto degli sposi con amici e familiari che, allentata la tensione delle nozze, hanno approfittato di questa occasione più raccolta per divertirsi e rilassarsi a bordo della splendida piscina panoramica della villa.