Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, vacanze di Natale all'estero per la coppia

Natale in Argentina: non è il titolo del prossimo cinepanettone, ma quello che hanno deciso Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, infatti, partirà per la terra dove è nata Chechu e, oltre a festeggiare il Natale con la famiglia Rodriguez, si concederà un viaggio romantico e avventuroso al tempo stesso.

L'indiscrezione è stata diffusa da Chi: molto probabilmente, i due emuleranno quanto fatto dalla sorella di Cecilia, Belen Rodriguez, che per festeggiare il primo anniversario di matrimonio con Stefano De Martino, nel 2014 viaggiò in Argentina, fino alla Patagonia. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, da poco, hanno festeggiato i due anni di fidanzamento.

Non è ancora certo quanto dureranno le vacanze di Natale di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ma quasi sicuramente la coppia passerà qualche giorno in compagnia dei parenti di lei e poi si concederà una romantica fuga in alcuni dei luoghi più suggestivi del Sud America. Nonostante l'amore vada a gonfie vele, i due al momento preferiscono non pensare al matrimonio.

