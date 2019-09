Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, papà Francesco rivela: «Non è abituata alle faccende domestiche»

Martedì 10 Settembre 2019, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 18:30

Il rapporto trae ilnon è mai stato idilliaco, ma qualche battuta di troppo attraverso i media rischia di farli arrivare ai ferri corti. «Cecilia non è abituata alle faccende domestiche», ha detto il padre didurante un collegamento con il programma 'Storie italiane'. La sorella diè fidanzata da quasi due anni con il figlio del campione di ciclismo e il matrimonio sembra sempre più vicino.«Cecilia è una bella ragazza. Quando viene qui prova a fare qualcosa, anche se non è molto abituata a fare le faccende domestiche, ma imparerà», ha dettonella puntata di lunedì - Le insegneremo qualcosa di più forse l'anno prossimo riuscirà a cavarsela con l'orto». Un po' di ironia che non può gettare ombre sul rapporto consolidato e pieno di promesse.Ignazio, ospite su Rai Uno, ha ribadito che Cecilia è la donna della sua vita e il papà in collegamento ha proposto come location delle nozze la cappella di famiglia in Trentino. Moser senior spera, tuttavia, che il figlio torni a una vita semplice e meno patinata. ​«Non credo durerà per sempre questa cosa dello spettacolo. Spero che Ignazio possa presto tornare ad occuparsi a tempo pieno dell’attività di famiglia», ha detto Francesco.