Fedez parte per il tour e bacia Leone, il post di Chiara Ferragni fa impazzire il web per un particolare inquietante

Martedì 2 Aprile 2019, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 18:04

Fedez parte per il tour e posta una foto in cui bacia Leone. Chiara Ferragni commenta orgogliosa i suoi «due uomini», ma i fan notano qualcosa di inquietante nel tenero scatto. Che, neanche a dirlo, fa il giro del web. Ecco di cosa si tratta.Fedez cinguetta: «Papà va in tour». E mamma Chiara Ferragni risponde orgogliosa: «I miei amori». Ma come ormai sappiamo, ai fan dei Ferragnez non sfugge nulla. Sono sempre attentissimi ai particolari delle foto dei loro beniamini. E anche stavolta notano un dettaglio...«Ma il tipo dietro?», commenta un fan. E ancora: «La cosa più ambigua è il manichino di cera dietro». «Da notare la faccia scioccata di quello dietro». Insomma, a far impazzire i follower è il signore con lo sguardo un po' attonito che compare dietro al rapper. E c'è chi si chiede se si tratti di una persona reale o di un manichino? In ogni caso, Chiara Ferragni e Fedez hanno ri-fatto centro.