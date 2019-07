Chiara Ferragni, la tenera foto di Leone con i capelli lisci. I fan notano un dettaglio: «Eccolo lì...»

Sabato 27 Luglio 2019, 22:19 - Ultimo aggiornamento: 28 Luglio, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Ferragni e la tenera foto di Leone con i capelli lisci. L'influencer più famosa del mondo sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sicilia, alla Dimora delle Balze, dove l'anno scorso si è sposata con Fedez. Chiara sta documentando il soggiorno con foto e video. Ma uno scatto di Leone ha catturato l'attenzione dei fan.Nell'immagine, il bimbo ha i capelli lisci - non i suoi soliti ricci - e indossa solo il pannolino. Ed è proprio sul pannolino che i fan notano un particolare: «Da notare il pannolino con disegnato il leone». E ancora: «Ha il leone proprio lì».Il tenero scatto di Leone con i capelli lisci, postato da mamma Chiara Ferragni, in poche ore sfiora i 700mila like. I Ferragnez colpiscono ancora.