Chiara Ferragni e il gioco delle trasparenze: micro top di pizzo sfoggiato in crociera

Chiara Ferragni continua a far sognare i follower. Dopo le vacanze a Ibiza, l'imprenditrice digitale è tornata a Milano per riprendere gli impegni di lavoro. Ma si sa... la Ferragni non ha mai un posto fisso per più di due settimane. Da poche ore, infatti, l'influencer si trova a bordo della nave Costa Toscana per un evento aziendale. Per la prima sera Chiara ha indossato un micro top trasparente che ha lasciato senza parole i fan.

Il post su Instagram

La regina delle influencer per la cena di lavoro si è trasformata in una vera dark lady: ha indossato un top in pizzo abbinato a dei guanti, e sotto ha optato per dei pantaloni a vita alta morbidi. Le temperature si sono abbassate, vero, ma Chiara Ferragni continua a sfoggiare look che lasciano intravedere maxi trasparenze: il top è, infatti, tagliato all'altezza del seno e non lascia nulla all'immaginazione. Ha poi arricchito l'outfit con dei gioielli colorati della nuova collezione Chiara Ferragni Brand.

L'influencer è stata immortalata a bordo della crociera, direttamente dalla sua suite, che dispone di una terrazza privata con vista panoramica sul Mediterraneo. A fare da sfondo un tramonto da sogno che ha illuminato il suo viso, rendendo gli scatti più naturali e "instagrammabili". Insomma, Chiara Ferragni ha indossato un altro outfit super sexy e audace al punto giusto da meritarsi un 10 e lode.