Chiara Nasti si sente male e finisce in ospedale. Lo sfogo su Instagram: «Avevo dei dolori lancinanti»

Venerdì 23 Agosto 2019, 22:26 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 23:17

Notte di paura per Chiara Nasti . napoletana - sorella dell'ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti - è stata. Per spiegare ai suoi follower tutti i dettagli, ha pubblicato diverse storie suè finita in ospedale con crampi allo stomaco fortissimi che non riuscivano a calmarsi neanche con le medicine, ma ora è rientrata a casa. «Sto bene, sto molto bene. Ora mi sono ripresa», esordisce Chiara, cercando di tranquillizzare i suoi fan.«Stanotte mi sono sentita malissimo, sono stata per tre giorni con i crampi e i bruciori allo stomaco e non riuscivo a calmarli. Ho preso degli antidolorifici ma in nessun modo riuscivo a fermare questa cosa». Quando il dolore è diventato insopportabile, la preoccupazione è cresciuta e la Nasti è corsa all'ospedale. «Quindi stanotte mi sono sentita talmente male che sono finita al pronto soccorso per questa cosa che sentivo. Mi hanno fatto delle flebo. Ora sto benissimo, mi sono ripresa alla grande, ma sono stata veramente molto male».La Nasti ha spiegato che già nei giorni precedenti non si era sentita bene: «Ho avuto delle pulsazioni strane alla testa, simili a scosse elettriche», ha detto. Ma non ha voluto dare ulteriori dettagli.