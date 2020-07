Costanza Caracciolo, «fuori di seno» al mare con Bobo Vieri e le figlie Stella e Isabel

Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Persono iniziate le vacanze e la coppia, con Stella e Isabel al loro fianco, è partita per trascorrere qualche giorno in Versilia, dove la neomamma bis Costanza ha sfoggiato anche un involontario “”.Bobo ha messo da parte le serate in discoteca e le lunghe notti da single per dedicarsi alla famiglie e, fotografato da “Nuovo” si prende cura della piccola Isabel, nata proprio sotto l’emergenza coronavirus.il suo bikini nero regala appunto un involontario “fuori di seno” al paparazzo appostato. In questo periodo in realtà Vieri si occupava della sua nuova carriera di deejay e del trofeo “Bobo Summer Cup”, ma appunto le norme sul Covid 19 e l’arrivo in famiglia di Isabel ha fatto cambiare i suoi piani.Comunque, come ha spiegato Costanza, il lavoro di Bobo, al contrario di quello che pensano molti, lo assorbe completamente: “Durante la quarantena – ha spiegato Costanza in un’intervista a “F” – ha scoperto la vera portata del suo lavoro che prima, quando era in ufficio, non immaginavo proprio. È sempre al telefono o sul computer a leggere e a rispondere alle mail. Lavora in continuazione, è incredibile, ma nonostante questo riesce sempre a trovare del tempo per me e le bambine”.