Davide Petrullo e la morte della regina Elisabetta: è fake la profezia che spopola sul web

«Elisabetta morirà l'8/09/22... salvatevi questa data»: pubblicazione del post 26 ottobre 2014.

Se anche voi avete ricevuto questo screenshot da amici e parenti, non preoccupatevi di scrivere a Davide Petrullo per conoscere il vostro futuro: che questo ragazzo sia stato in grado di prevedere con otto anni d'anticipo la morte della regina è una fake news.

Un semplicissimo trucchetto di Facebook, che permette di andare a modificare la didascalia di un qualsiasi post pubblicato, anche se molto vecchio. Ed è proprio ciò che ha fatto Petrullo in questo caso: l'utente avrebbe ricondiviso un suo vecchio post risalente al 24 ottobre 2014 scrivendo: «Mi diedero del folle».

In realtà il post originale conteneva questa frase: «Il tempo vola frate, su un jet privato». Come è possibile averne la certezza? Quando un account è pubblico, basterà accedere, cliccando sul post, al testo originale vedendo la cronologia delle modifiche effettuate.

Ad ogni modo il post ha fatto il giro dell'Italia, diventando in poco virale con quasi 2 mila ricondivisioni e 7 mila reactions. Molti utenti hanno ricondiviso sotto i post di Petrullo lo screenshot con il post originario, svelando la fake. Lo stesso utente ha deciso di ironizzare sull'accaduto condividendo un TikTok in merito sulla sua pagina personale.

Questo episodio, che ormai suscita un sorriso bonario, dimostra quanta attenzione si deve avere con le notizie diffuse online: verificare sempre le informazioni che si ricevono sui propri smartphone.