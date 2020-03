Diletta Leotta e Daniele Scardina, fuga d'amore sulle nevi di Courmayeur

Si sono conosciuti e cominciati a frequentare circa un anno fa e, anche se non hanno mai realmente ufficializzato il loro amore, quella formata dalla giornalista conduttrice Diletta Leotta e il puglie Daniele Scardina, detto “King Toretto” è una coppia ormai inseparabile.

Daniele, che vive e si allena a Miami, era in Italia per un match in programma il 28 febbraio poi saltato a causa dell’ormai famigerato coronavirus e allora la coppia ha deciso di partire per una piccola vacanza. La meta prescelta, come dimostrano le foto pubblicate da “Chi”, sono state le nevi di Courmayeur dove hanno trascorso una giornata fra divertimento fra le piste, teneri abbracci e baci appassionati. La sera poi si sono ritirati nel loro hotel per una romantica cena a lume di candela…

Daniele Scardina e Diletta Leotta sono stati sempre molto riservati sulla loro storia, ma ultimamente Scardina si è un po’ sbottonato, ammettendo la relazione: “è una storia importante – ha spiegato in una precedente intervista - Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA