Diletta Leotta dimentica Matteo Mammì: è fidanzata col pugile King Toretto

Giovedì 11 Luglio 2019, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 16:49

Sembra essere durato poco il periodo da single della bella Diletta Leotta. La conduttrice infatti, dopo aver annunciato la fine della sua lunga relazione con l’ex fidanzato Matteo Mammì, sembra essere molto vicina al puglie Daniele Scardina.Dall’annuncio di Diletta si era scatenata una vera e propria caccia al nome del prossimo fortunato, ma tutte le previsioni, fra star della tv e calciatori vari, sembrano essere sbagliate. Il settimanale “Spy”, in edicola venerdì 12 luglio, ha sorpreso la conditrice Sky in dolce compagnia con al suo fianco il pugile Daniele Scardina, 28 anni, campione del mondo IBF dei Pesi Supermedi, soprannominato “King Toretto”.I due passeggiano teneramente abbracciati nella notte dopo aver passato la serata al Liò. Daniele è nato in Italia ma vive e si allena a Miami ed è caro amico del gruppo di rapper che va per la maggiore, come Fedez, Sfera Ebbasta, Marracash e Gué Pequeno.