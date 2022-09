Paulo Dybala e Oriana, sciolte le riserve sulla casa: prenderanno la villa di Diawara a Casal Palocco

Paulo Dybala ha scelto casa. Dopo mesi di indecisioni e di hotel al centro l'argentino ha deciso di prendere la villa che era stata fino a pochi mesi fa di Amadou Diawara (ora passato all'Anderlecht). La scelta di Paulo è arrivata dopo settimane di indecisione e ha portato alla tenuta che si trova tra Casal Palocco e l’Infernetto.

Due i motivi principali: la vicinanza agli amici Ibanez e Vina e soprattutto l’ampio spazio per far correre in libertà Kaia e Bowen. I due cani che Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini coccolano come figli. In questi primi giorni romani la coppia aveva alloggiato in un hotel del Gianicolo e in un’altra struttura ancora più centrale. Ora la scelta di una zona residenziale decisamente più tranquilla.