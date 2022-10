Elettra Lamborghini, bikini e twerk in spiaggia: il party di Halloween è alternativo

Elettra Lamborghini è volata a Miami per vivere un Halloween da sogno. L'ereditiera quest'anno ha spazzato via qualsiasi idea includesse un travestimento spaventoso e ha optato per una serie di bikini da sfoggiare nelle spiagge di Miami Beach.

Elettra Lamborghini non ha alcuna intenzione di abbandonare la stagione estiva, anche se siamo ormai entrati nel piano dell'autunno e Halloween ne è la conferma. La cantante per questo motivo ha abbandonato il Belpaese per una breve vacanza da sogno: spiaggia, bikini e ovviamente... twerk.

Elettra ha mostrato su TikTok il suo outfit per Halloween: un bikini griffato Versace. Sexy e in gran forma, la sorella di Ginevra Lamborghini sfoggia il suo costume blu perfettamente abbianto con il mare che si vede sullo sfondo, alle spalle di Elettra. Come didascalia ha scritto: «Per Halloween mi sono vestita da super figa…. E voi?!».