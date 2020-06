Elettra Lamborghini, la rivelazione che lascia perplessi: «A me la puzza di me**a piace tanto»

Elettra Lamborghini è molto amata sui social per la sua spontaneità e le sue battute ai limiti del trash diventano spesso virali. L'ultima sta facendo il giro del web. La cantante ha pubblicato una Instagram stories che la ritrae mentre fa una passeggiata nella natura. «Ragazzi - spiega nel video - sto andando a trovare le mie amiche vacche, qui lungo un sentiero dove vado spesso a camminare, e stavo pensando che fin da quando ero piccolina a me la puzza di me**a piace proprio tanto».

Elettra si stava dirigendo verso la fattoria dove si trova il suo nuovo cavallo. L'ereditiera è amante degli animali e dei cavalli soprattutto e ha invitato i fan a fare l’esperienza degli odori della natura. Il tutto con il suo modo di fare senza peli sulla lingua. «Proprio la puzza di vacca, di cavallo. Non c’è niente di più bello. Voi che non siete cavallari dovreste provarla. A me piace davvero ragazzi», conclude prima di montare in sella.

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA