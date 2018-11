Isoardi-Salvini, la giornalista racconta la cena: «Matteo? Era di buonumore, beveva champagne e mangiava sushi»

Lunedì 5 Novembre 2018, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 20:30

Elisa Isoardi grida ai quattro venti che tra lei e Matteo Salvini è finita e, ovviamente, si scatenano le tesi più disparate. Chi ha lasciato chi? Ci sarà un'altra donna? Una bionda c'era, anche se solo per una cena, la sera prima dell'annuncio ufficiale della rottura. Si tratta di Annalisa Chirico, giornalista de Il Foglio, che a Un Giorno da Pecora ha raccontato di una serata al ristorante con Matteo Salvini presente. Che, tanto per essere precisi, non era per niente triste, anzi, «mi sembrava di ottimo umore, addentava sushi e sorseggiava dello champagne».LEGGI ANCHE Isoardi: «Con Matteo è finita due mesi fa». E spiega chi è l'uomo che sta sempre con lei LEGGI ANCHE Isoardi-Salvini, fine dell'amore. E lui va a cena con la giornalista Niente nostalgia da fine dell'amore, niente spleen da neosingle, niente di niente. Anzi, Matteo, racconta la Chirico, «era molto brillante, com'è sempre lui». E i due non si conoscono certo da ieri: sul suo profilo Instagram della giornalista, infatti, spunta un video nel quale, prima di un'intervista, Salvini le prepara il caffè.Il gossip adesso è inarrestabile: ci sarà lo zampino della bella giornalista dietro la fine della storia con la nuova conduttrice de La Prova del Cuoco? Anche se, come ha rivelato la Isoardi a Chi, in realtà lei e il vice premier si sono detti addio ben due mesi e mezzo fa. E allora perchè quel post su Instagram, perchè oggi?Tra l'altro, per dirla tutta, più che un addio sembra una nemmeno tanto velata porta socchiusa: citazione romantica, selfie privato e anche quella "mancanza" e quell'"avremmo dovuto". Che lui sia già andato oltre e lei speri ancora in un suo ritorno? Al prossimo episodio l'ardua sentenza visto che, almeno per un po', difficilmente si parlerà d'altro.