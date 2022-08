Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sempre più vicini: a lezioni di Karate insieme

Michelle Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti sempre più uniti...nello sport. La showgirl si è presa una piccola pausa dalla vacanza in Sardegna con la sua nuova fiamma Giovanni Angiolini per prendere lezioni di karate, anzi di Kyokushinkai karate (una specialità di nicchia di tale disciplina). Immortalata in una story Instagram dal suo ex marito con cui ormai ha riallacciato i rapporti, Michelle continua a coltivare la passione per il karate.

I due sono stati al Paratico, località del lago d’Iseo in cui c’è la palestra dove insegna il loro maestro, Luigi Passamonte. La zona della scuola è a due passi dalla casa di Ramazzotti, che da anni dimora in Franciacorta, area incantevole immersa nei vigneti della provincia di Brescia.

Per cui, Michelle ha lasciato la Sardegna, dove ha trascorso dei giorni romantici assieme al nuovo compagno Giovanni Angiolini, per fare rientro in Lombardia. Inoltre, la conduttrice fa la mamma a tempo pieno: tra Aurora (nata dal legame con Eros), Sole e Celeste (nate dal matrimonio con Trussardi) gli impegni aumentano. Nelle scorse ore hanno trascorso una giornata di divertimento a Gardaland proprio con il papà Tomaso.