Fabrizio Corona in carcere, Nina Moric ha provato a incoraggiarlo con questa foto

Giovedì 2 Maggio 2019, 14:05 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 14:16

Nina Moric prova a incoraggiare Fabrizio Corona con una dedica speciale su Instagram. L'ex marito è tornato in carcere più di un mese fa e al momento dell’arresto era in compagnia del figlio Carlos. L'ex modella croata ha pubblicato tra le sue stories una foto di famiglia facendo riferimento per iscritto proprio al ragazzo. «Carlos ti sta aspettando», si legge sui social.Così Nina Moric sceglie di mostrare vicinanza all'ex marito, ricordandogli che - nonostante tutto - il figlio continua a volergli bene e ad aspettarlo. L'ex re dei paparazzi ancora detenuto nel carcere di San Vittore. Il magistrato ha sospeso l’affidamento terapeutico in seguito alle violazioni delle regole impostegli.In un precedente post la Moric si era scagliata contro chi ipotizzava che Corona avrebbe potuto suicidarsi. Secondo Giacomo Urtis, chirurgo dei vip rischierebbe la vita. «Non credete a chi spara ca***ate tipo Urtis che dice che potrebbe suicidarsi, sono ca***ate che dicono giusto per far parlare gli idioti», aveva detto Nina.La «ripresa» del «percorso» in carcere è la «soluzione non solo necessitata ma anche adeguata» al «livello di consapevolezza» di Fabrizio Corona. Così ha scritto il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha deciso che l'ex agente fotografico deve rimanere dietro le sbarre perché un programma terapeutico fuori sarebbe per lui «inadeguato», date le continue violazioni delle regole. L'Avvocato generale Nunzia Gatto in udienza aveva parlato di «delirio di onnipotenza» da parte di Corona.