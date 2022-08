Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: chi è don Antonio Genovese, il prete che celebra le nozze

VENEZIA - Anche le divine hanno il loro padre spirituale. Don Antonio Genovese, ex parroco di Spinea, oggi a Montebelluna (Treviso), ha seguito passo dopo passo la carriera e la vita di Federica Pellegrini. La chiusura del cerchio non poteva che essere questa, dunque: sarà lui, oggi pomeriggio nella chiesa di San Zaccaria, a celebrare il matrimonio della regina del nuoto italiano con il suo ex allenatore, Matteo Giunta. «Non me l'aspettavo, anche perché era un po' che non ci sentivamo, ma ovviamente sono molto felice di poter prender parte a questo passo importante di Federica». Don Antonio è sempre stato uomo da retrovie, poco incline ai riflettori. Quello che si appresta a celebrare, però, è tutt'altro che un evento riservato. «Non mi interessano quelle cose - ride - voglio solo che tutto vada bene e che sia una bella giornata di festa. Li ho visti bene, sono una gran bella coppia e hanno preso molto seriamente questo impegno». A cominciare dal percorso nuziale, con tutte le tappe di rito. «Hanno fatto il corso prematrimoniale a Verona, poi sono venuti da me, abbiamo scelto insieme la liturgia. Sono stati bravi, sono fiero di Federica. Lei è sempre stata molto legata alla famiglia, questo è sicuramente un ottimo punto di partenza».

Chi è il prete che sposerà Federica Pellegrini

Il rapporto tra don Antonio e Federica ha radici profonde. Dagli anni del catechismo e del grest da conciliare con i primi allenamenti e le gare, dalle vicende sportive a quelle più personali: un po' guida, un po' tifoso, un po' amico e scudo dalle invidie e dalle gelosie di chi non capiva quella ragazzina dal carattere un po' ruvido e determinato, decisa a macinare successi in vasca fin dalla più tenera età. Don Antonio non ne ha persa una delle gare di Fede.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, domani le nozze "top secret" a Venezia: ecco cosa sappiamo

Dopo la messa, riposte stola e tonaca, si piazzava davanti alla televisione a tifare per la sua piccola furia bionda. Nel 2008, prima dell'olimpiade della consacrazione, dalle pagine del foglio parrocchiale le scrisse una lettera per augurarle buona fortuna ma anche per ricordarle di non dimenticare le sue responsabilità, perché «una campionessa diventa modello per tanti giovani». Un monito ad essere un esempio, quindi, e a lasciar fuori dal suo mondo, quello dello sport, gossip e distrazioni: «Lascia stare le cose che sono solo tue, non cercare la trasgressione perché è di moda, vivi nella semplicità e ricorda i valori che fanno grandi gli uomini e le donne. Non farti prendere la mano e la testa, non offrirti come immagine da consumare. Sei una campionessa che non ha bisogno di scendere dal podio se non per ritornare alla vita semplice e vera. Saremo in tanti a vederti e a gridare forza Federica ci sarò anch'io». Una lettera che portò decisamente bene alla campionessa, che dall'Olimpiade cinese tornò con una medaglia d'oro e il record del mondo sui 200 stile libero.

Il programma delle nozze

Federica e Matteo si presenteranno all'altare, alle 16, a San Zaccaria, a due passi da piazza San Marco. Sono oltre un centinaio gli invitati tra amici, familiari e personalità dello sport e dello spettacolo. Giovanni Malagò, presidente del Coni, e la coppia d'oro del tennis Flavia Pennetta e Fabio Fognini tra gli ospiti in lista per un appuntamento blindato. L'architetto dei sogni sarà il wedding planner Enzo Miccio. L'abito dovrebbe essere firmato da Armani, vista l'amicizia tra la Divina e lo stilista, mentre le fedi sono di Damiani. Per la cerimonia Fede avrà un testimone (il fratello Alessandro: i due sono inseparabili) e cinque damigelle. A conclusione della cerimonia gli ospiti lasceranno San Zaccaria a bordo di imbarcazioni private mentre la coppia, seguita da fotografi e cameramen, sarà in giro per Venezia per le foto ricordo. L'aperitivo pre-nozze al Cipriani mentre i festeggiamenti si terranno nel suggestivo JW Marriott Venice Resort & Spa, nell'isola delle Rose.

Cena prenuziale a Mazzorbo

Ieri sera, cena prenuziale con la famiglia a Venissa, ristorante stellato di Mazzorbo della chef Chiara Pavan. I Pellegrini hanno prenotato il portico del ristorante per una intima serata privata, hanno scelto una cena a base dei prodotti tipici dell'orto accompagnandola con tre vini esclusivi: il Venissa e il Venusa, produzioni del vigneto dell'isola, e il Maeli del territorio vulcanico, uno dei vini preferiti di papà Roberto, noto bartender. I due sposi novelli termineranno la loro giornata, oggi, in una suite del Danieli, dove un anno fa Matteo diede l'anello di fidanzamento alla sua Fede.

(Ha collaborato Federica Repetto)