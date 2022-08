Fedez e Chiara Ferragni, bufera per il selfie estremo: «Un ragazzo ieri è morto così: bell'esempio»

Ferragnez sotto torchio. La coppia più social che mai, ha postato nelle scorse ore un reel in cui si mostra seduta su una roccia picco nel vuoto a Ibiza, e come sfondo il tramonto. Uno scatto suggestivo ma pericoloso, tanto da non lasciare indifferenti molti dei milioni di follower che li seguono. Tra i commenti si legge: «Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto» scrive un utente riferendosi alla tragedia di qualche giorno fa quando il 30enne rodigino Andrea Mazzetto è precipitato dallo sperone «Altar Knotto», sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), proprio per tentare di riprendere il telefonino che gli era sfuggito dalle mani

«Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani , sapere che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro» si legge ancora da parte di un altro utente. E ancora, riprendendo la triste vicenda di Mazzetto: «Eviterei questi post dopo che un ragazzo è morto per un selfie su un posto pericoloso. Per favore evitiamo che qualcuno emuli e ci rimetta la vita».