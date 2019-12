Filippa Lagerback e la depressione di Daniele Bossari: «Non capivo il malessere, mi sono sentita in colpa»

«È molto difficile stare accanto a una persona che sta male quando non realizzi quanto grande sia il suo malessere», a parlare Filippa Lagerback, da anni sul piccolo schermo con Che tempo che fa di Fabio Fazio e proprio sua ospite assieme al marito Daniele Bossari.





Daniele, come ha fatto sapere prima partecipando al GfVip, che ha vinto e poi nel suo ultimo libro, La faccia nascosta della luce, ha avuto un periodo in cui ha sofferto di un profonda depressione e per Filippa non è stato facile: «È molto difficile stare accanto a una persona che sta male, quando non realizzi quanto grande sia il suo malessere – ha spiegato - Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo mio marito. È stato un percorso faticoso».

Lei non riusciva a capire le motivazioni del malessere: «Io ero piena di energia e vitalità, lo guardavo e pensavo di potergli indicare la chiave per raggiungere insieme la nostra felicità. Per fortuna mi sono resa conto che ognuno deve trovare il suo percorso. È servito tantissimo amore e oggi sono felice che lui con coraggio racconti questa storia».





