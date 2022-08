Francesco Totti e Ilary Blasi, Ilaria D'Amico non ha dubbi: «Lei era un punto di riferimento per lui»

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far parlare il gossip nostrano. E anche Ilaria D'Amico ha voluto dire la sua sulla coppia più chiacchierata del momento. Tra rumors e indiscrezioni anche molti vip si sono sbilanciati sulla rottura rumorosa e la giornalista e compagna di Gigi Buffon si è espressa a riguardo.

Punto di equilibrio

Mentre gli appassionati di gossip seguono gli sviluppi della vicenda che vedrebbero Ilary Blasi tra le braccia di un amico di Francesco Totti e lui che si gode la storia con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, la conduttrice ha voluto dare il suo parere sulla rivista F. «Lei, in quanto donna, ha più risorse», ha voluto chiarire la giornalista aggiungendo: «La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio». La D'Amico ha poi parlato del rapporto che lega l'ex capitano giallorosso al suo compagno, Gigi Buffon.

Il rapporto tra Totti e Buffon

«Totti è una persona a cui Gigi vuole molto bene - ha sottolineato Ilaria D'Amico -. Non si vedono quasi mai ma erano insieme dai 14 anni nell'Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità». La giornalista, poi, ha virato sul suo rapporto con Gigi Buffon assicurando che la loro relazione gva a gonfie vele, ma ha precisato: «Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario».