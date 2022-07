Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, la comunicazione ufficiale attesa alle 19

Le voci si sono rincorse per mesi, ma le smentite avevano messo a tacere tutto. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrava che non ci fosse nessuna crisi. Ma ora Dagospia torna sulla questione e lancia una bomba che sta facendo tremare tutti: «Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale». L'orario previsto, secondo i rumors, è attorno alle ore 19.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, è ufficiale?

Era il 21 febbraio quando in rete cominciarono a circolare voci di un'importante crisi tra l'ex Pupone e la conduttrice. Lui era stato avvistato piu' volte assieme a Noemi Bocchi e il gossip era esploso. Totti aveva a quel punto replicato con un video "fai da te" in cui si diceva stanco delle continue bugie che uscivano sul suo conto e su quello della famiglia. Ma ormai la pulce era stata messa nelle orecchie di tutti.

Il video non aveva placato gli animi, anzi. Nell'ordine sono spuntate un'altra casa per lui, l'accordo economico della separazione e una nuova fiamma per lei (e si parlava di un attore molto somigliante all'ex calciatore, anzi a dire il vero si parlava proprio dell'interprete di Totti nella serie tv "Speravo de morì prima": Pietro Castellitto).

Le smentite

Ilary era scesa anche lei in campo a difesa della famiglia, dopo giorni di silenzio, nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo aveva vuotato il sacco adirandosi anche con i giornalisti che avevano messo in circolazione notizie false. Tutti si erano tranquillizzati ma ora questa notizia torna come un terremoto.

La loro storia al fischio finale

Ci avevano sperato i fan della coppia che i due fossero riusciti a superare anche questa bufera. Ma ora il gossip li vede già separati e il sogno si infrange. Dopo vent'anni da quel “6 unica”, la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra essere giunta al fischio finale. Dopo i calci di rigori tutti tornano negli spogliatoi e dagli spalti i tifosi restano di sasso. Ilary Blasi e Francesco Totti stanno per lasciarsi. Pare sia proprio così.

Da quando è iniziata la crisi?

Da quella lite a Castel Gandolfo di febbraio è stato un tam tam di "cattive" notizie e triste "vere" motivazioni. Secondo i ben informati l'aria di crisi era su di loro già da tempo e si sapeva. Mentre tutti "incolpavano" Francesco Totti di aver tradito la moglie con la ragazza conosciuta sui campi da padel e fotografata piu' volte con lui allo stadio, poi però è uscita un'altra possibilità. Tutto è cominciato da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega della tv e il Capitano l'ha scoperta, grazie a una soffiata. Questo scriveva in quei giorni Il Corriere della Sera, Il numero 10 della Roma non avrebbe gradito la "sorpresa" e avrebbe deciso così di restituire il pacco "bomba" alla moglie. Ma i rumors dicono anche che i questo ginepraio di flirt di Totti, il giallorosso si sarebbe innamorato di una donna con cui starebbe addirittura da un po' di tempo.

Nè Totti nè tantomeno Ilary avevano mai confermato quei gossip, anzi la Blasi aveva parlato di un marito che si fidava di persone sbagliata e di foto montate ad arte. Ma ora purtroppo sembra ci sia poco da "coprire": la separazione è alle porte.