GF Vip choc, scatta il bacio tra Filippo Nardi e Guenda Goria: le foto esclusive su Chi

Gf Vip, scatta il bacio tra Filippo Nardi e Guenda Goria: le foto esclusive su Chi. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola oggi, sono apparsi alcuni scatti in esclusiva che immortalano i due ex gieffini in un momento di tenera vicinanza.

Nelle immagini, Guenda Goria e Filippo Nardi camminano a braccetto, poi davanti al portone scatta un tenero bacio sulla guancia. Oggi, la figlia di Maria Teresa Ruta, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ha spiegato tutto «Ci hanno paparazzato - racconta Guenda alla conduttrice - subito dopo una tua puntata durante la quale avevamo discusso per le parole riservate a mia madre da Filippo. Lui ci teneva a chiarirsi, mi ha offerto un caffè e poi mi ha riaccompagnato a casa».

Quando Barbara D'Urso le chiede se ci sia del tenero, lei risponde così: «Con Telemaco siamo in pausa. Si sa che mi piacciono gli uomini 50enni, ma con Filippo non è scattata...». Vladimir Luxuria, ospite in collegamento, la contraddice: «Vi ho visto insieme a Live Non è la D'Urso... Capisco che confessare ora un interesse per un uomo che ha detto quelle cose su tua madre sia sconveniente, ma è evidente...». Se son rose...

