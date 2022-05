Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci, la storia è finita: «Sono stata lasciata a pochi giorni dalla nozze»

Meno di un anno fa la proposta di matrimonio condivisa su tutti i social e ora l'annuncio dell'addio. Tra Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci è finita. A darne l'ufficializzazione è stata proprio la popolare influencer ex di Uomini e Donne con un post su Instagram. «Ciao ragazzi volevo giustificare la mia assenza di questi giorni. Sono stata lasciata dal mio “ex compagno" a pochi giorni dalla nozze». Poche parole scritte in nero su uno sfondo celeste per giustificare con i suoi fan il motivo della sua latitanza. Non se ne capacitano i fan che cercano con i commenti di darle forza.

L'amore li aveva travolti e sono andati avanti velocissimi nonostante la giovane età. Lui, calciatore del Cittadella, ha 23 anni, lei ne festeggerà 25 a novembre. Meno di un anno dopo essersi messi insieme, annunciavano già di essere in dolce attesa. La loro prima bambina, Sophie, è nata nel marzo 2021. Il 20 agosto dello scorso anno hanno annunciato le nozze con un video commovente. E ora a pochi giorni dal matrimonio Antonucci ci ripensa.

«Sto cercando di realizzare e rimettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicini e che non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie»

Tutte le storie (finite male) di Ginevra

Ginevra Lambruschi si è fatta conoscere tramite il web, dove è attivissima come modella e influencer. La giovane ha tentato anche la strada dlla tv, partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice di Marco Cartasegna che nel 2017 ha però deciso di eliminarla rapidamente. In passato, inoltre, prima di trovare l'amore con Antonucci, è finita su diversi rotocalchi di gossip.

Ha avuto una storia importante con il cantante Riccardo Marcuzzo percui ha «sofferto molto». Poi, per cinque mesi è stata insieme a Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e la liason ha dato molto da chiacchierare. La storia si è chiusa prima che Ginevra potesse conoscere la "suocera": «Mi ha mollata senza un motivo. Tra me e Niccolò è finita senza che me ne rendessi conto». Poi il già citato passaggio a Uomini e Donne e c'è stato anche il flirt con Pierpaolo Pretelli, finito in modo un po' plateale: l'attuale fidanzato di Giulia Salemi ha deciso di porre fine alla loro breve frequentazione mollando Ginevra Lambruschi in diretta tv, durante un'ospitata a Pomeriggio 5. E ora è stata lasciata anche dal futuro marito.