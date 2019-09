GF2019, Kikò Nalli dopo l'addio di Ambra Lombardo: «Serenissimo. Non voglio parlare ma...»

,

Giovedì 12 Settembre 2019, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia fraex marito di Tina Cipollari e, nata all’interno della casa delè finita e dopo l’intervista del ex reclusa che ha confermato l’addio, arrivano sul social le prime parole di Nalli che si dice “serenissimo”.Kikò nonostante la fine dell’amore dal suo account Instagram ha fatto sapere di vivere un momento di riflessione e appunto di essere serenissimo: “Ciao a tutti – ha condiviso Nalli - Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma devi riflettere, rispettare e devi essere rispettato. Questo è un momento in cui non ho voglia di parlare, ho voglia solo di riflettere, capire. ho voglia di tirare le somme di tante cose. Ah, dimenticavo, sono serenissimo!”.Fra i motivi dell’addio, secondo la versione di Ambra, la distanza: “Io vivo a Milano e lui a Roma – ha spiegato a “Nuovo settimanale” - Chicco è un papà a tempo pieno, i suoi figli sono piccoli e deve stare con loro. Ma per me è una grande sofferenza: sono molto affettiva e passionale, ho bisogno di contatto fisico con il mio uomo (…) In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa.Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C'era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c'erano altre priorità, come è normale che sia (…) Chicco è riuscito a venire da me solo tre volte. Abbiamo avuto pochissimo tempo per stare completamente da soli... Sono una santa. L'attrazione però tra noi è forte”.