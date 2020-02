Grande Fratello Vip, rissa nella Casa. Antonella Elia mette le mani addosso a Valeria Marini. «È impazzita». Pochi minuti fa, Antonella Elia ha dato un forte spintone a Valeria Marini, sono dovuti intervenire gli altri concorrenti per dividerle. Ma andiamo con ordine.

Antonella Elia ha accusato Valeria Marini e Fernanda Lessa di trattarla come un'indemoniata. «Mi vengono a sbattere in faccia il crocifisso, bisogna rispettare i valori della religione». Il gesto avrebbe fatto infuriare Antonella che ha dato un forte spintone sul seno a Valeria Marini. A quel punto sono intervenuti gli altri inquilini per dividerle. Valeria Marini ha urlato: «Mi ha messo le mani addosso senza motivo, solo perché ho un rosario che mi hanno regalato. Ho il segno rosso sul seno. Deve essere squalificata». Antonella Elia replica: «Non hai sentito niente, hai tutta plastica».

Immedito lo sdegno social. «Antonella è impazzita, squalificatela». E ancora: «Va aiutata, ma fuori dalla Casa». Provvedimenti in vista? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 15:16

