Heidi Klum, la foto sexy finisce nel mirino degli haters: «Sei vecchia, copriti!»

Sabato 24 Agosto 2019, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 19:04

Heidi Klum posta una foto decisamente suggestiva e sensuale su Instagram, ma finisce nel mirino degli haters. L'ex top model, fresca di nozze con Tom Kaulitz dei Tokio Hotel, ha postato una foto in cui si trova al mare, offrendo un 'semitopless' sexy e scrivendo: «Tutto ciò che vedo è acqua». Le reazioni dei follower, però, non sono state tutte l'emblema dell'entusiasmo.I detrattori sui social, che non mancano di far notare la loro presenza, non le hanno certo mandate a dire. Un utente tedesco ha infatti commentato così: «Più sei vecchia nel mondo dello spettacolo, più devi fare e mostrare per far continuare a parlare di te anche se è una donna bellissima, trovo che sia esagerata. Questo obbligo di mostrarsi giovane e perfetta è quasi perverso. A ciascuno il suo, ma non vorrei essere nei panni dei tuoi figli quando gli altri bambini a scuola gli parleranno alle spalle. Penso che da madre puoi fare foto sexy ma non devi caricarle su Internet».Molti utenti definiscono Heidi Klum imbarazzante, orripilante, vergognosa. «Pensa quanto imbarazzo per i tuoi figli - scrive qualcuno - dico solo due parole: bullismo e compagni di classe! Nessuna donna dovrebbe andare in giro sempre nuda quando è sulla scena pubblica, soprattutto se ha 4 figli in età adolescenziale».«Hai esagerato - si lamentano in molti - dovevi pensare ai tuoi figli». «Perché ti mostri così quando hai figli e sei sposato? - si domanda un altro utente -. E' semplicemente ripugnante e incomprensibile». E ancora: «Stai disperatamente cercando attenzioni. Per favore, mostra rispetto per te e i tuoi bambini».Tra i tanti hater, però, c'è chi prende le parti di Heidi Klum: «Ma in che tipo di società viviamo se le altre persone ti dicono cosa sia giusto o sbagliato fare? Le piace mostrarsi, e allora? - osserva una ragazza tra i commenti -. I suoi figli l'avranno già vista nuda o comunque lo faranno. Dov'è lo scandalo? L'unica cosa che emerge in queste foto è che hanno una mamma meravigliosa e che ognuno ha il diritto di essere come vuole».