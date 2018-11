Martedì 6 Novembre 2018, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 18:46

Dopo la rottura con Matteo Salvini resa pubblica da lei stessa, Elisa Isoardi non ritorna sulla storia ma viene trascinata a ballare alla Prova del Cuoco. Dopo il suo post su Instagram, con la foto che la vede in intimità con il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e con la quale ha raccontato della fine del rapporto tra i due, alla trasmissione di RaiUno c’è stato un siparietto al ritmo di balli latinoamericani.Entra nello studio il ballerino Samuel Peron di Ballando sotto le stelle. Lui la prende per una mano e cerca di fare con lei qualche mossa di ballo. «Queste cose qui non vanno fatte in televisione. Solo a casa», dice la Isoardi. Poi, dopo poco, Peron riprova a trascinarla e lei sorridendo dice: «No ragazzi, non facciamo queste cose qua altrimenti la gente inizia a sudare, per cortesia».