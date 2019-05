Ivana Mrazova è incinta? Luca Onestini chiarisce tutto e toglie ogni dubbio

Giovedì 16 Maggio 2019, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ivana Mrazova è incinta? Da qualche giorno i fan della coppia formata dalla modella e da Luca Onestini si interrogano sul presunto arrivo di un bebè. Dopo aver fatto gli auguri alle mamme di oggi e a quelle future , l'ex tronista ha omesso di rispondere a tutte le curiosità dei followers. L'ambiguità ha fatto ben sperare e in molti hanno pensato alla gravidanza.Invitato a chiarire l'arcano da Federica Panicucci durante la trasmissione Mattino 5, Onestini ha spiegato quello che voleva dire con quel post, ma non prima di lasciare il pubblico un po' in sospeso. «Era la Festa della Mamma, mi sono sentito di fare gli auguri alle mamme e alle mamme future», ha detto mantenendo il dubbio.«Non c’è attualmente però», ha poi specificato accennando una risata. Dunque, per ora non c’è alcun annuncio e nessun bambino in arrivo. Luca e Ivana si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip 2, edizione che ha visto sbocciare anche l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Le effusioni non sono mai esplose davanti alle telecamere perché la modella era legata a un altro uomo e ha preferito prima chiudere la sua storia. I telespettatori, però, hanno assistito alla nascita di un'amicizia che lasciava presagire qualcosa di più. Chiusa la porta rossa, i due hanno iniziato una storia d'amore e ora appaiono sempre più affiatati e innamorati. Le intenzioni sono serie: la famiglia si allargherà presto.