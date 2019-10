Jennifer Lopez mozzafiato su Instagram per il nuovo singolo "Baila conmigo"

Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 15:11

Si chiama "Baila conmigo" il nuovo singolo di Jennifer Lopez: ma a colpire i fan più che le note è stata la foto condivisa su Instagram per presentarlo. La bella cantante, in formissima grazie alla pole dance (che, per inciso, ha contagiato un po' tutte visto il boom dei corsi di questa disciplina nelle palestre), nello scatto è "vestita" solamente di un top composto esclusivamente di qualche striscia di tessuto. "Bomba atomica" è solo uno dei commenti tipo dei fan sotto il post. Cinquant'anni e non sentirli, proprio per niente.