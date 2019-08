Jessica Capshaw in Costiera per festeggiare il compleanno

Lunedì 12 Agosto 2019, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 10:45

MASSA LUBRENSE - Su Instagram non ha avuto esitazioni: «Ho vissuto il miglior compleanno della mia vita, quest'anno, in Italia: sono così fortunata». Jessica Capshaw, l'attrice statunitense nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Jamie Stringer nella serie televisiva «The Practice - Professione avvocati» e della dottoressa Arizona Robbins in «Grey's Anatomy», ha scelto la penisola sorrentina per festeggiare il traguardo dei 43 anni. La bionda nativa di Columbia, la madre della quale si è sposata nel 1991 in seconde nozze col regista Steven Spielberg, è stata avvistata sulle palafitte del ristorante "Lo Scoglio" di Nerano, tradizionale buen retiro estivo di migliaia di personaggi del jet set italiano e internazionale.Con lei un gruppo di amici e Cristopher Gavigan, sposato nel 2004, insieme al quale Jessica ha dato alla luce quattro figli. L'attrice, in un fresco abito bianco, è apparsa più bella e distesa che mai e non si è lasciata sfuggire l'occasione di assaggiare le prelibatezze cucinate dallo chef Tommaso De Simone, oltre le verdure e la frutta che i titolari del locale coltivano nelle tenute di Pontone e Villaggio Casa. Le foto, pubblicate su Instagram, hanno fatto immediatamente il giro del web facendo incetta di "like" e di auguri non solo tra i fan della Capshaw, ma anche di altre dive dello schermo come Michelle Pfeiffer, Reese Witherspoon e Julianne Moore.