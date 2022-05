Il clan Kardashian sbarca a Portofino per il matrimonio di Kourtney e Travis Barker, tutto quello che sappiamo

Hanno scelto Portofino Kourtney Kardashian e Travis Barker per il loro terzo sì. Un matrimonio che vedrà una parata di vip nel borgo più chic d'Italia. La modella, influencer, imprenditrice statunitense e il batterista dei Blink 182 convoleranno a nozze tra l'abbazia di San Fruttuoso e la villa di Dolce & Gabbana.

Nonostante le bocche cucite e le clausole di riservatezza fatte firmare da chi è coinvolto nell'organizzazione, qualche notizia è trapelata e anche qualche foto sui profili Instagram di Kylie Jenner, Khloe, Kourtney e Kim Kardashian. Il clan Kardashian è già nel borgo ligure da due giorni; nelle ville dell'Olivetta di Dolce & Gabbana fervono i preparativi da tempo e l'abbazia di San Fruttuoso di Camogli, oggi, è off limits al pubblico. Di sicuro, alla luce del sole, c'è l'apertura sabato del Temporary shop dei due stilisti in Piazzetta seguito da una cena e da un dopo cena proprio in prima fila, senza quindi volontà o necessità di nascondersi.

Tra sabato e domenica le nozze: dopo quelle di Las Vegas e di Santa Barbara, ecco il sì made in Italy. Location blindate e penali salatissime per chi parla. L'anno scorso la Kardashian aveva postato sui suoi canali social elogi sulle bellezze di questo tratto di costa ligure, tra Santa Margherita Ligure e Camogli con riferimento a Portofino e a San Fruttuoso. E sempre in piazzetta sono attesi anche Chiara Ferragni e Fedez per un evento collegato al ristorante di Cracco aperto l'anno scorso nel borgo.