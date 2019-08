Lindsay Lohan e il principe saudita Mohammad bin Salman: voci su una presunta relazione

LEGGI ANCHE

Rumors viaggiano veloci su una presunta relazione tra, il controverso principe ereditario al trono dell'Arabia Saudita. Come riporta il sito americano “Page six”, il principe avrebbe fatto volare l'attrice sui suoi jet privati, inondandola di regali e di attenzioni.La risposta della Lohan è stata piuttosto repentina. Attraverso il suo legale, ha fatto sapere alla redazione del Page che i due si sarebbero incontrati solo una volta, circa un anno fa, durante una gara di Formula 1 del Grand Prix. L'avvocato poi ha anche negato che Bin Salman - accusato, tra le altre cose, d'essere il mandante dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018 - abbia dato a Lohan una carta di credito.Alcuni amici della Lohan però hanno confidato di aver letto dei messaggi tra i due, dai quali verrebbe confermata una relazione. Ma il rappresentante dell'attrice ha definito tali affermazioni «bugie». Eppure le voci non si fermano.Un altro amico della Lohan ha sottolineato che prima del raccapricciante omicidio del giornalista del Washington Post, Mohammad bin Salman era stato presentato all'opinione pubblica come una forza modena e progressiva in Arabia Saudita, e che si sarebbe impegnato in prima linea per i diritti delle donne, proprio mentre la Lohan aveva dichiarato di voler girare un film per sole donne, dal titolo "Frame", basato sulla cultura saudita e sulla passione delle donne saudite per la scherma.