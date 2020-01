Luigi Favoloso, Nina Moric pubblica la prova delle violenze: «Voleva uccidermi»

Nina Moric risponde a Luigi Favoloso. Con un post apparso su Instagram, la croata ha pubblicato alcuni screenshot di chat con il suo ex fidanzato e una foto in cui mostra un vistoso ematoma sulla schiena. «Non mi ha picchiato, voleva pure uccidermi» scrive la Moric, allegando dei messaggi in cui Favoloso le scrive cose come «ho rischiato di ucciderti e forse potrei ancora riprovarci». In allegato c'è anche una foto della schiena di Nina Moric, visibilmente provata dalla presenza di un grosso ematoma. Ospite di "Live - Non è la D'Urso", Luigi Favoloso ha dichiarato di essere scappato per «proteggere» Nina Moric da sé stessa. L'ex moglie di Fabrizio Corona, inoltre, accusa Favoloso di aver fatto del male a suo figlio Carlos.

