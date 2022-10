Scontro tra Cristiano Malgioglio e Valeria Marini dopo l'esibizione di Tale e Quale dello scorso venerdì sera. A raccontare l'episodio è lo stesso artista nel salotto di Mara Venier scatenando le risate del pubblico.

Malgioglio a Domenica In: «Valeria Marini una sciagura»

«Valeria Marini si è arrabbiata ed ha avuto uno scontro con me subito dopo l'esibizione. Sono rimasto molto male». Cristiano Malgioglio a 'Domenica In' racconta del suo ruolo di giudice a 'Tale e Quale Show' e rivela che la showgirl non ha preso molto bene le critiche del giudice sull'esibizione di venerdì sera, nella quale la Marini interpretava Shakira. «Più che Shakira sembri una sciagura», le ha detto in diretta il compositore e giudice del talent.

«Le ho detto tu ti senti Shakira ma non c'è niente di Shakira», ha detto Malgioglio a Mara Venier nel raccontare il dietro le quinte con la Marini, suscitando l'ilarità del pubblico.

