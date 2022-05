Eurovision, Emma Muscat di “Amici” fa impazzire il pubblico: grande successo per la cantante di Malta

Nella seconda serata dell'Eurovision 2022 sale sul palco Emma Muscat che, col brano ‘I Am What I Am', rappresenta Malta. Bellissima, in un abito di payette, scarpe basse e capelli raccolti: Emma conquista l'intero pubblico con il ritmo travolgente della sua canzone. La cantante è già nota al pubblico italiano per aver partecipato al talent Amici 17 in cui aveva mostrato le sue doti canore.

La sua canzone è un inno a non mollare mai e ad accettarsi per come si è, senza volersi necessariamente modificare. Classe 1999, Emma Louise Marie Muscat, questo il nome completo, è nata a St. Julian's, a Malta e, a soli 22 anni è cantautrice, modella e pianista. Nel 2016 ha pubblicato sul suo canale YouTube il suo primo singolo, "Alone". L'anno dopo è uscito il suo secondo brano, "Without you" per pi partecipare alla 17^ edizione di Amici, dopo la quale ha firmato un contratto con la Warner Music.

Dopo, Emma ha partecipato a Isle of MTV 2018 e 2019 con altri colleghi artisti come Jason Derulo, Hailee Steinfeld e Sigala. La sua carriera è sempre più in ascesa.