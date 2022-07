Maneskin, l'incredibile gaffe dopo il concerto al Circo Massimo

La gaffe corre sui social e viene ripresa anche da Damiano David sul proprio profilo Instagram. Il frontman dei Måneskin, infatti, ha voluto scherzare pubblicando una storia in cui sembrano comparire lui e la bassista Victoria De Angelis. Ma non è così. Quello nella foto infatti è Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Sport e Grandi eventi del Comune di Roma. Cosa è successo? Semplice, un fan ha scambiato l'assessore per il cantante e ha pubblicato la foto su Instagram che è subito diventata virale.

La foto è stata scattata, nel backstage, subito dopo lo show al Circo Massimo di sabato 9 luglio.

Post virale

Lo scatto pubblicato come post sulla piattaforma Instagram è diventato subito virale: ha suscitato tante reazioni tra i fan, non solo italiani ma anche internazionali, dell'amato gruppo rock nei social - la parola chiave Damiano è ormai prima in tendenza su Twitter - alcuni si chiedono se siano stati i capelli ad aver tratto in inganno, oppure il sorriso: «Damiano è proprio carino in questa foto» scherza un utente, oppure un altro: «Il successo lo ha cambiato drasticamente». Addirittura qualcuno ironizza anche sugli outfit indossati da Damiano durante i concerti: «Incredibile abbiamo una foto di Damiano vestito».

Insomma un aneddoto divertente anche per gli stessi componenti del gruppo, che ormai hanno raggiunto il massimo del successo anche nella loro città Natale, dopo il magico concerto che ha ospitato più di 70 mila persone, tra cui celebrità come Angelina Jolie.